YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce ışıl ışıl olacak

Düzce ışıl ışıl olacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce belediyesi tarafından cadde ve bulvarın ışıklandırma projesine araç trafiğine kapalı bulunan Gaziantep caddesi ile spor sokak da dahil edildi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce'nin merkezi konumunda bulunan ve alışveriş mağazalarının yoğun bulunduğu her iki meydanda dekoratif aydınlatmaların yapılacağını belirtti.

Düzce'nin ışıl ışıl bir görünüme kavuşacağını ifade eden Başkan Mehmet Keleş, dekoratif aydınlatmaların cadde ve bulvarlardan sonra meydan ve parklara da konulacağını açıkladı. Başkan Mehmet Keleş bu konuda şu görüşlere yer verdi "Araç trafiğine kapattığımız İstanbul Caddesi ile şehrin giriş bulvarı konumunda bulunan Atatürk Bulvarındaki dekoratif aydınlatmalar güzel oldu. Vatandaşlardan bu konuda olumlu görüşler aldık. Bir zamanlar karanlık olan ve insanların yürürken korktuğu caddeler şimdi ışıl ışıl oldu. Bu durumdan vatandaşlarımız kadar esnaflarımız da mutlu oldular."

Başkan Mehmet Keleş, dekoratif aydınlatmaların Düzce'nin cazibe merkezleri olan, insanların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş mağazaların yer aldığı spor sokak ile Gaziantep adasında da yapılacağını ifade etti.

(TT-AY)



04.08.2017 12:46:00 TSI

NNNN

