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İnegöl heyeti festival için Doğubayazıt'ta



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilecek Ahmedi Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali için siyasiler, basın mensupları ve folklor ekibiyle Doğubayazıt'a gitti.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koordinatör olarak görevlendirildiği Doğubayazıt ilçesinde değişim ve dönüşüm sadece alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. İlçede sosyal ve kültür faaliyetler anlamında da önemli çalışmalara imza atılıyor. Doğubayazıt, bu yıl tarihinde ilk kez bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Düzenlenecek Ahmedi Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali için İnegöl ve Bursa'dan kalabalık bir heyet bölgeye gitti. Alinur Aktaş başkanlığındaki heyeti Doğubayazıt'ta Kaymakam Ulaş Akhan karşıladı. İlk gün yapılan kısa şehir turunda heyet bölge hakkında bilgi edinmek için vatandaşlar ve esnaflarla sohbet etme fırsatı da bulurken, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da şehir merkezinde bir gösteri yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ile Müfit Aydın'ın da festivale katılacakları bildirildi.

(MŞ)



04.08.2017 12:48:26 TSI

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