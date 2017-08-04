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NEÜ'de "Filistin Meselesi ve Türkiye" konuşulacak

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:47
NEÜ'de "Filistin Meselesi ve Türkiye" konuşulacak
NEÜ'de "Filistin Meselesi ve Türkiye" konuşulacak

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya, 20-22 Ekim tarihleri arasında "Filistin Meselesi ve Türkiye" konulu uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapacak.
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Al-Quds Open Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilecek programda; Filistin meselesinin dünü bugünü ve yarını, Kudüs'ün statüsü ve uluslararası ilişkiler, bölgesel ve küresel güçlerin Filistin politikaları, Filistin'in sosyo-ekonomik inşasında Türkiye'nin rolü, Filistin'de politik aktörler ve çözüm önerileri, Filistinlilerin Türkiye'den beklentileri, Türk siyasi partileri ve Filistin meselesi gibi konu başlıkları tartışılacak.
Kongre kapsamında Konya'ya gelen Al-Quds Open Üniversitesi Rektörü ve Dura Şehri Belediye Başkanı Prof. Dr. Numan Amro ile Elhak Belediyesi Başkanı El-Hicazi Mür'ib Necmettin Erbakan Üniversitesini ziyaret etti. Kongre Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ve Kongre düzenleme kurulu adına Araştırma Görevlisi Fatih Kaleci ile ziyarete gelen heyet düzenlenecek olan kongre ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Filistin ve Kudüs'teki mevcut durumun masaya yatırıldığı görüşmede, yapılacak kongrenin önemi vurgulandı. Kongre kapsamındaki hazırlıklar görüşüldükten sonra her iki üniversite arasında ileride gerçekleştirilebilecek işbirliklerin gündeme geldiği buluşma karşılıklı hediyeleşmenin ardından son buldu.
Kongreye 17 ülkeden gelen 100'ün üzerinde bildirinin sunulmak üzere kabul edildiği belirtili.
(AH-Y)

04.08.2017 12:49:12 TSI
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