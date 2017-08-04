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Düzce Belediyesi EBYS uygulamasına geçildi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi kısa adı EBYS olan 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçti. Buna göre, belediye ile ilgili tüm işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleşecek. Vatandaşlar belediyeye verdiği dilekçelerin işlem süreçlerini telefonlarından takip edebilecek.

Düzce belediyesi vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırdı. Vatandaşlar belediye olan herhangi bir işlem için dilekçe verdiklerinde, dilekçenin takibi telefonlardan yapılabilecek. Düzce Belediyesi Yazı işleri Müdürü Şenay Aydın, Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde sunmayı amaçladıklarını söyledi. Aydın, "EBYS sayesinde belediyenin tüm yazışmaları elektronik ortamda yapılacak. İş ve işlemler için yapılacak uygulamalar kağıt yerine elektronik ortamda takip edilecek" dedi. EBYS sisteminde, belge yönetimi Yazı İşleri Müdürlüğünden, sistem yönetimi ise Bilgi İşlem Müdürlüğünden yapılacak.

(TT-AY)



04.08.2017 12:49:36 TSI

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