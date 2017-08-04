üzce Meclisi imar konularını görüşecek

Düzce Meclisi imar konularını görüşecek
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı birinci toplantısı 7 Ağustos tarihinde Meclis salonunda yapılacak. Meclis gündeminin ağırlığını imar planı tadilat talepleri oluşturuyor.
Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı gündemi belirlendi. Buna göre Meclis 8 gündem maddesi ile toplanacak. Gündemin ağırlığını, toplu taşıma hizmetleri ile hizmetlere katılım paylarının belirlenmesi konularının yanı sıra imar planı tadilat talepleri oluşturuyor. Boğaziçi beldesine toplu taşıma hizmeti verilmesine ilişkin konu tekrar meclis gündemine geldi.
Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı birinci toplantısı 7 Ağustos tarihinde saat 19,00'de Meclis salonunda yapılacak.
(TT-AY)
04.08.2017 12:50:34 TSI
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