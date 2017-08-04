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"Sende yaşama umut ol" projesi hayata geçirildi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal kesimler başta olmak üzere kent genelindeki gönüllülere ilk yardım eğitiminin verildiği 'Sen De Yaşama Umut Ol Projesi'ni hayata geçirdi.

112 Acil servis hizmetleri en kısa süre zarfı içinde olay yerine ulaşsa bile ilk yardımın kalp durması gibi durumlarda büyük önem taşıyor. Ekipler gelene kadar yapılacak doğru ve hızlı bir müdahale hastayı hayata bağlamada önemli bir rol oynuyor. İlk yardım uygulanan hastanın da ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle sağlığına kavuşma yüzdesi daha da artıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da hayatımızda oluşabilecek ani rahatsızlıklarda sağlık ekipleri gelene kadar yapılan ilk yardımın önemi doğrultusunda bir projeyi hayata geçirdi. "Sen De Yaşama Umut Ol" adı altında başlatılan proje Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile yapılacak.

Proje'de gönüllü olmak isteyen katılımcılar 2 gün boyunca ilk yardım eğitimine tabi tutuluyorlar. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınava katılıp sınav sonucuna göre Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı İlk Yardım Gönüllüsü sertifikasına sahip oluyor. Toplam 6 yıl boyunca yapılması planlanan eğitimler neticesinde Kocaeli genelinde 4 bin ilk yardım gönüllüsüne ulaşılması hedefleniyor.

(UK-GY-Y)



04.08.2017 12:50:40 TSI

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