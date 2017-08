YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana'da 9 branşta sanat eğitimi

Adana'da 9 branşta sanat eğitimi

- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslarda halk oyunları, bağlama, keman, klarnet, tiyatro, gitar, ney, şan ve piyano eğitimi veriliyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 9 branşta açtığı ücretsiz Yaz Okulları hem öğretiyor, hem de eğlendiriyor. Yeteneklerini keşfetmek isteyen çocukların ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmeleri amacıyla açılan Yaz Okulları'nda halk oyunları, bağlama, keman, klarnet, tiyatro, gitar, ney, şan ve piyano kursları ilgi görüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yaz tatilinde de minik hemşehrilerine ücretsiz sanat eğitimi fırsatı sundu. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Mimar Sinan Kültür Parkı, 75. Yıl Sanat Galerisi ve Adana Şehir Tiyatrosu Salonu'nda açılan Yaz Okulları'nda 9-14 yaş arasındaki yüzlerce çocuk, halk oyunları, bağlama, keman, klarnet, tiyatro, gitar, ney, şan ve piyano kurslarında sanat eğitimi almaya başladı. Öğrencilerin yanı sıra sanat eğitimine istekli her yaştan vatandaş da bu kurslara dahil oldu.



Sanatın gücü Adana'yı kucaklıyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her yaz olduğu gibi bu yaz da Adana'nın kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunacak kurslar açtıklarını ve yüzlerce vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti. Mete Şahin, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve istekli vatandaşlarımız, kurslarımızdan ücretsiz yararlanıyor. Bünyemizde halk oyunları, bağlama, keman, klarnet, tiyatro, gitar, ney, şan, piyano kursları veriyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak hedefimiz Adana'da sanatı her yerde ve her ortamda hissettirmektir" diye konuştu. Neşe dolu kurslarda sanat eğitimlerini sürdüren çocuklar ve gençler, güleryüzlü eğitmenler ve nezih ortamlarda ücretsiz kurslar açtığı için Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

(ELF-Y)



04.08.2017 12:51:04 TSI

NNNN