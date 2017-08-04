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Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclisi gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclis oturumunda önerge ile dahil edilen iki gündem maddesi ile birlikte toplam 13 madde görüşüldü. En önemli gündem maddesi olan Kirazlıyalı, Şirinyalı ve Hereke Bölgelerindeki Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Amatör Spor Kulüplerine nakdi veya ayni yardım yapılması maddesi de meclisten geçerken, verilen önerge ile Tütünçiftlik'te Körfez Fen Lisesi'nin bulunduğu bölgedeki Hamam Sokak'ın isminin değiştirilmesi gündeme geldi. Oy birliği ile sokağa; İzmir'de şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ismi verildi.

Kirazlıyalı-Kalburcu Mahallesi 2/B Çalışmaları için bilirkişi seçimi de gerçekleştirildi. Oy birliği ile Mustafa Gülcan, Alaattin Gökçe, Mustafa Aykaç, İsmet Alboğa, Aydın Üçgen ve Mustafa Yüksel, bilirkişi olarak seçildi. Körfez'de yapılan tüm hizmetlerin 'vatandaş merkezli' olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Baran, meclis üyelerinden gelen gündem dışı soruları da cevapladı. Eylül ayı meclisinin de 5 Eylül Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

(UK-GY-Y)



04.08.2017 12:52:52 TSI

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