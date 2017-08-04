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Adana Lezzet Festivali hazırlıkları

- Tertip Komitesi Üyeleri, Vali Demirtaş'a festival hazırlıkları hakkında bilgi verdi



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ADANA (İHA) - Adana Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen ve hazırlıkları devam eden "Adana Lezzet Festivali" tertip komitesi üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek, festivale ilişkin hazırlıkların geldiği aşama hakkında bilgi verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu'nun yanı sıra festivalin düzenlenmesine destek veren ve katkı koyan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaretlerinde, en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedefledikleri festivalin amaç ve hedeflerine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Tertip komitesi üyelerine teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Demirtaş, "Festivaller kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Adana'da, 6-7 ve 8 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan "Adana Lezzet Festivali"nin, tüm lezzet tutkunlarını bir araya getirmesinin yanı sıra zengin Adana mutfağının tanıtımının da en iyi şekilde yapılmasına vesile olacağına dikkat çekti.

Turizmin çeşitlendirilmesi konusuna verdikleri önem doğrultusunda, "Adana Lezzet Festivali"nin 'gastronomi turizmi'nin geliştirilmesi amacını da pekiştireceğini kaydeden Vali Demirtaş, gerekli koordinasyonun en iyi şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

(ELF-Y)



04.08.2017 12:53:15 TSI

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