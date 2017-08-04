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Uygulamalı eğitimle öğrenciler kendilerini geliştiriyor

- Mersin Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, staj dersi kapsamında fakültenin bahçesine ve çevresine oturma bankları yaptı

- Mimarlık alanında 'tasarla ve yap' adıyla bilinen bu uygulamayla 55 öğrenci, 8 kişilik gruplara ayrılarak 8 oturma bankı inşa etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, staj dersi kapsamında fakültenin bahçesine ve çevresine oturma bankları yaptı. Mimarlık alanında 'tasarla ve yap' adıyla bilinen bu uygulamayla 55 öğrenci, 8 kişilik gruplara ayrılarak 8 oturma bankı inşa etti.

Geçmiş yıllarda gözlem temelli gerçekleştirilen staj dersi, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ilk kez uygulamalı olarak verildi. Birinci sınıf öğrencilerinin önceki yıllarda, inşaatı devam eden şantiyeleri gezerek ve gözlemleyerek staj yaptıklarını söyleyen Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oya Saf, bu yıl öğrencilerin uygulamayla iç içe bir çalışma yapmalarına karar verdiklerini söyledi. Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Evrim Demir Mishchenko ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüz'ün yürütücülüğünde gerçekleşen staj çalışmasında, öğrenciler staj yürütücülerinin tasarladıkları oturma banklarını, 15 gün süreyle çalışarak birebir inşa ettiler. Bu çalışmaların kampüsde ilk defa gerçekleştirildiğini söyleyen Mishchenko, "Bu sene staj dersimizde öğrencilerimizin kampüs içerisinde bir şeyler inşa ederek tasarımın uygulamaya dönüşümünü deneyimlemelerini amaçladık. Stajlarda yapılan şantiye gözlemlerinin katkısı yadsınmasa da öğrencilerin yapım sürecine dahil olmaları çok önemli. Ancak şantiyelerde yapılan teknik incelemelerde, öğrencilerin birebir malzemeyle çalışmasına iş güvenliği açısından izin verilmiyordu. Zaten öğrenci sayımız fazla olduğu için kontrolü zor oluyordu. Bu uygulamayla öğrenciler hem kampüs içine kendi kullanacakları bir şey yaptı hem de malzemeyle tanıştı. Bizim teorik olarak anlattığımız şeyleri pratikte görmüş ve uygulamış oldular. İleride meslek yaşamlarında mimar olarak kontrol edecekleri işi anlayıp, işçinin neyi nasıl yapması gerektiğini ve yapım aşamasındaki zorlukları da deneyimlemiş oldular" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ilk olarak "Tuğla Ne Olmak İster?" isimli çalıştay ile çalışmalara başladıklarını söyleyen Mishchenko, çalıştay kapsamında öğrencilere, bankların yapımında kullanılacak malzemelerin tanıtıldığını ve öğrencilerin tuğla malzemesi ile değişik tasarım çalışmaları yaptığını söyledi.

İlk oturma bankının bir usta eşliğinde yapıldığını, diğer bankları ise öğrencilerin gruplar halinde yaptığını belirten Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüz ise "Uygulamanın ilk günü, öğrenciler kamyonetle gelen tuğlaları indirdiler ve depolama alanına taşıyıp orada istiflediler. Ardından çimento, kum gibi diğer yapı malzemeleri geldi. Onları da aynı şekilde indirip depoladılar. İkinci gün; aplikasyon öncesi oturma banklarının yerleşimlerini ölçtüler, belirleyip çizdiler. Daha sonra ki günlerde kum elediler, harç kardılar, tuğlaları örmeye başladılar. İnşaat işçisi gibi çalıştıkları bu süreç sonunda oturma banklarını tamamladılar" diye konuşu.

Banklar oturuma hazır hale geldiğinde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na bağlı Park ve Bahçeler Biriminin katkılarıyla bankların etrafına fidan dikilerek bitkilendirmesinin yapıldığını söyleyen Tüz, "Öğrencilerimiz iki hafta boyunca hem staj yapmış oldu hem de kampüsümüze kullanılacak bir şey bırakmış oldu. Farklı fakültelerden 'bir sonraki stajı bizim fakültenin önünde yapabilirsiniz' şeklinde yorumlar ve teklifler aldık" dedi.

(KRY-Y)



04.08.2017 12:53:45 TSI

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