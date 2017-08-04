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35. ÂŞIK SEYRANİ FESTİVALİNDE birinci gün coşkusu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 3-4-5 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan 35. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin ilk günü coşkulu geçti.

Sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde daha sonra İlçe protokolü festival boyunca devam edecek olan "Yöresel Ürünler Pazarının" açılışında bulunmuştu. Akşamki program ise Cumhuriyet Meydanında Develililerin yoğun katılımıyla ve coşkusuyla gerçekleşti. Bulgaristan Rubnica folklor ekibinin halk oyunları gösterileriyle başlayan program daha sonra İlçe protokolünün Develilileri selamlama konuşmalarıyla devam etti. Programa ev sahipliği yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kısa bir selamlama konuşması yaparak üç gün boyunca etkinliklerin doludizgin devam edeceğini belirtti. Develi Kaymakamı Murat Duru ise etkinliklerin Develi'nin güçlü birlikteliğine daha da güç kazandırması dileklerinde bulundu. Programın son selamlama konuşmasını ise AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu yaptı. "Sağcısıyla-solcusuyla Develili hemşerilerimin başımın üstünde yeri vardır. Develimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım, yapmasına da müsaade etmem. İşte anısı için festival düzenlediğimiz Seyrani'miz bizi bir ve güçlü yapan en önemli değerimizdir" diyen Dedeoğlu, bu güzel etkinlikleri Develililerle buluşturduğu için Başkan Cabbar'a teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Kayseri Kafkas Derneği'nin muhteşem Kafkas Halk Oyunları gösterilerini sergilediği program daha sonra 10 ayrı ilden katılan aşıkların eşsiz gösterileriyle devam etti. Aşıklık geleneğinin yaşatılması için Aşık Seyrani Festivalinin en önemli etkinliklerinden bir tanesi olan aşıklar konserinde aşıklar birbirinden güzel türkü ve şiirlerle Develililere muhteşem bir gece yaşattı. Koşmalar, taşlamalar ve karşılamalarla birbirinden güzel hünerlerini Develililere sunan âşıkların gösterilerinin ardından İlçe protokolü âşıkları tebrik ederek Türk Bayrağı hediye ettiler. Âşıkların gösterilerinin ardından programın son kısmında Develi'nin yerel sesleri sahne aldı. İlk olarak Mehmet Sarımsı-Yasin Kaman ikilisinin türküler seslendirdiği programda daha sonra Şahap Çanlıca ve öğrencileri Seyrani'nin sözlerinden bestelenmiş türküler söyledi. Yerel seslerden son gösteriyi ise baba-oğul Beyhan-Melikşah Tosun ikilisi yaptı. Programın sonunda Başkan Cabbar türkü söyleyen hemşerilerin tebrik ederek Türk Bayrağı hediye ettikten sonra, daha güzel programlarla festivalin devam edeceğini belirtti.

(SK)



04.08.2017 12:58:29 TSI

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