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Vali Demirtaş, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı



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ADANA (İHA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, kentsel dönüşümdeki temel hedefin, değerlere öncelik tanıyan mahalleler kurmak olduğunu söyledi.

Konyalıoğlu, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaretinde TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında çeşitli bilgi verdi. Konyalıoğlu, kentsel dönüşümdeki temel hedefin, kentsel projelerde yaşam kalitesini artırmak, artan ekonomik dengesizlikleri ve küresel baskıları dengelemek, sosyal eşitsizliği ve konut sıkıntısını ortadan kaldırmak gibi birçok sorunun çözüme kavuşturulması ile değerlere öncelik tanıyan mahalleler kurmak olduğunu söyledi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden ve TOKİ'nin yurt genelinde gerçekleştirdiği konut edindirme çalışmalarının övgüyle takip edildiğini belirten Vali Demirtaş ise konuşmasında, Adana'da devam eden kentsel dönüşüm projelerini desteklediklerini belirtti.

Kentin güneyindeki 66 mahalleye yönelik çok geniş bir alanı kapsayan bölgede, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan "Güney Adana Kalkınma Projesi" hakkında da TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu'na bilgiler veren Vali Demirtaş, Adana Valiliği olarak projelendirdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarını, tüm paydaşlarla birlikte en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olacaklarını ifade etti.

Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu'nun Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyareti, kentsel dönüşüme ilişkin görüş alış verişinde bulunulmasıyla sürdü.

(ELF-Y)



04.08.2017 12:58:40 TSI

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