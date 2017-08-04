ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmaya önem veriyoruz"

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:02
Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmaya önem veriyoruz"
Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmaya önem veriyoruz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'daki sağlık hizmetlerini en iyi ve kaliteli seviyeye taşımaya, vatandaş memnuniyetini arttırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Vali Demirtaş, Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek, kurumca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing aldı.
Adana'da hizmet veren kamu sağlık kurumları ve kuruluşlarının yöneticileri ile Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne bağlı birim amirleri ve hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu brifingde Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy yaptığı sunumda, kurumun ve bağlı birimlerin gerçekleştirdiği çalışmalar, hedeflenen projeler, sağlık hizmetleri veren kuruluşlarının genel durumları, doktor ve personel sayısı, aile sağlık merkezleri, mevcut ve yapımı devam eden hastaneler, 112 istasyonları, yatırım ve planlamalar ile AR-GE projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptığı açıklamasında, hizmet veren hastaneler ve devam eden yatırımlar ışığında Adana'daki sağlık hizmetlerini en iyi ve kaliteli seviyeye taşımaya, vatandaş memnuniyetini arttırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Tamamlanma aşamasına gelen Adana Entegre Sağlık Kampüsü'nün hizmete girmesiyle, kentteki sağlık hizmetlerinin önemli bir ivme kazanacağına dikkat çeken Vali Demirtaş, vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesinde, idarecilere önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, sorunların giderilmesinde kurumlar arasındaki işbirliğinin en iyi şekilde yerine getirilmesini istedi ve sağlık personeline teşekkür etti.
(ELF-Y)

04.08.2017 13:05:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Demirtaş, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Adana Lezzet Festivali hazırlıkları
YEREL

ADANA LEZZET FESTİVALİ HAZIRLIKLARI
Adana'da 9 branşta sanat eğitimi
YEREL

ADANA'DA 9 BRANŞTA SANAT EĞİTİMİ
Vali Demirtaş, kutsal topraklara giden hacı adaylarını uğurladı
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KUTSAL TOPRAKLARA GİDEN HACI ADAYLARINI UĞURLADI
Erasmus + AB Projeleri hibe desteği almaya hak kazanan projeler açıklandı
YEREL

ERASMUS + AB PROJELERİ HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN PROJELER AÇIKLANDI
Yüreğir'e 8 yılda 15 spor tesisi
YEREL

YÜREĞİR'E 8 YILDA 15 SPOR TESİSİ
Çetin: &quot;Adana'da örnek bir kent oluşturuyoruz&quot;
YEREL

ÇETİN: "ADANA'DA ÖRNEK BİR KENT OLUŞTURUYORUZ"
Cildinizi koruyacak 6 öneri
YEREL

CİLDİNİZİ KORUYACAK 6 ÖNERİ
Adana Demirspor'un efsanesi Muharrem Gülergin anılacak
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'UN EFSANESİ MUHARREM GÜLERGİN ANILACAK
MHP'li belediye başkanlarından Bahçeli'ye hizmet brifingi
YEREL

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BAHÇELİ'YE HİZMET BRİFİNGİ
Başkan Sözlü'den Karboğazı Zafer Şöleni'ne davet
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ'DEN KARBOĞAZI ZAFER ŞÖLENİ'NE DAVET
Adana Heyeti Ankara'da
YEREL

ADANA HEYETİ ANKARA'DA