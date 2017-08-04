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Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmaya önem veriyoruz"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'daki sağlık hizmetlerini en iyi ve kaliteli seviyeye taşımaya, vatandaş memnuniyetini arttırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek, kurumca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing aldı.

Adana'da hizmet veren kamu sağlık kurumları ve kuruluşlarının yöneticileri ile Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne bağlı birim amirleri ve hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu brifingde Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy yaptığı sunumda, kurumun ve bağlı birimlerin gerçekleştirdiği çalışmalar, hedeflenen projeler, sağlık hizmetleri veren kuruluşlarının genel durumları, doktor ve personel sayısı, aile sağlık merkezleri, mevcut ve yapımı devam eden hastaneler, 112 istasyonları, yatırım ve planlamalar ile AR-GE projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptığı açıklamasında, hizmet veren hastaneler ve devam eden yatırımlar ışığında Adana'daki sağlık hizmetlerini en iyi ve kaliteli seviyeye taşımaya, vatandaş memnuniyetini arttırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Tamamlanma aşamasına gelen Adana Entegre Sağlık Kampüsü'nün hizmete girmesiyle, kentteki sağlık hizmetlerinin önemli bir ivme kazanacağına dikkat çeken Vali Demirtaş, vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesinde, idarecilere önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, sorunların giderilmesinde kurumlar arasındaki işbirliğinin en iyi şekilde yerine getirilmesini istedi ve sağlık personeline teşekkür etti.

(ELF-Y)



04.08.2017 13:05:19 TSI

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