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Alaşehir Kaymakamı organlarını bağışladı



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan organ bağışı kapsamında tüm organlarını bağışladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan organ bağış standını ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, organlarını bağışlayarak, örnek bir davranış sergiledi. Organ bağış standı sorumluları Halil Ertan ve Ali Elçi'den bilgi alan Kaymakam Uçgun, organ bağışının önemine dikkat çekti. Uçgun, "Bizler bu tür etkinliklerde önderlik yaparak, örnek olmalıyız. Organ bağışı konusunda ne yazık ki, çok bilinçli değiliz. Ülke olarak bu alanda istenilen başarıyı yakalayamadık. Amerika'da organ bağışı oranı yüzde 90'lara ulaşırken, ülkemizde halen yüzde 20 dolaylarındadır. Organlarımızı bağışlamadaki temel amaç, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin, organlarıyla ihtiyacı olan bir başka vatandaşın hayatını sürdürebilmesidir. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bilgili ve bilinçli olmalıdır. Organ bağışı anlaşılabilir bir dille anlatılmalıdır. Birey olarak, hepimiz bu sorumluluğu almalıyız. Organlarımızı bağışladığımız zaman yakınlarımıza da bilgi vermeliyiz ki, ihtiyaç halinde, zaman kaybı yaşanmasın. Yine Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda vermiş olduğu fetva üzerine organ bağışının caiz olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

(ND-ÖND-Y)



04.08.2017 13:08:05 TSI

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