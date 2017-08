YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tuşba Belediyesi, 'Hayatlar Değişiyor Türkiye Gelişiyor' fuarında

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk ve tek belediye olarak Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca geliştirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde 33 ilde yürütülen hibe projelerine ait çıktıların yer aldığı "Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2. Proje" fuarına katıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde Türkiye'nin sadece 33 ilinde yürütülen 80 hibe projesine ait çıktıların sergilendiği "Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2. Proje" fuarına Van'dan Tuşba Belediyesi TUŞMEK projesi ile katıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca geliştirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde 33 ilde yürütülen 80 hibe projesinin çıktılarının yer aldığı fuar oldukça yoğun ilgi görüyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, heyeti ile Tuşba Belediyesinin standını ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in heyeti ile yaptığı ziyaret dâhilinde Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gül Ebinç ile Proje Koordinatörü Ümit Şalem, TUŞMEK projesi kapsamında belediye başkanlığının yaptığı çalışmalar ve neticeleri hakkında bilgi verdiler.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2014 yılı yerel seçimlerde halka verdikleri vaatleri bir bir yerine getirebilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "3 yılda bu vaatlerimizin yüzde 99'unu yerine getirmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içindeyiz. Türkiye'de özellikle de bölgemizde en büyük sorun olan işsizliğe bir nebzede olsun çözüm üretmek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da istihdam seferberliği kapsamında istihdamı artırıcı faaliyetlerimiz kapsamında TUŞMEK projesi, sosyal entegrasyon ve mesleki istihdama yönelik bir proje olarak 4 meslek grubundan oluşmaktadır. TUŞMEK projesi kapsamında 25 kursiyere pasta yapımı ve sunumu, 25 kursiyere pizzacılık, 25 kursiyere aşçı çırağı, 25 kursiyere kadın dış giysileri dikimi ve 25 kursiyere de kadın iş önlüğü olmak üzere toplamda 125 kişiye en mükemmel bir şekilde eğitimler verilmektedir. 125 kursiyerimizde kurslarımıza düzenli katılmış ve bugüne kadar üstün azim ve gayretle devam etmektedirler. Bununla birlikte iş kurmayı düşünen, Girişimci olmak isteyen, bunlardan farklı 180 kadınımıza da ayrıca proje kapsamında girişimcilik eğitimi verilmektedir. Toplamda 305 dezavantajlı kadınımızı Van'da yerel yönetimler arasında ilk kez Tuşba Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (TUŞMEK) ile kadınlarımızın istihdamını artırıcı ve hayat standartlarını yükseltici bir proje başarı ile yürütülmektedir" dedi.

Projenin sergilenmeye değer bulunarak fuara davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Tuşba Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı eğitim çalışmaları, istihdama yönelik kurslar ve bilgilendirme odaklı seminerler ile devam eden projemizde önemli mesafeler kat edildi. Tuşba Belediyesi olarak amacımız, kadınların ve özellikle de gençlerin sosyal, kültürel ve istihdam odaklı projelerle buluşturulması, bu sayede hem ekonomik hem de sosyal hayat içerisindeki yerlerini almalarıdır. Bu hedef doğrultusunda geldiğimiz nokta, diğer belediyelere ve mahalli idarelere de örnek oluyor. Kurulduğu günden bugüne kadar Van'da ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilklere imza atan ve hayatın her alanında projeler üreten ve bu projeleri kısa sürede hayata geçiren belediyemiz, 'halka hizmeti Hakka hizmettir' şiarı ile tüm belediye çalışanlarımız geceli gündüzlü koşturuyoruz. Van gibi genç nüfusu çok olan ve işsizliğin yüksek olduğu bir ilde istihdamı artırmak ve sosyal, kültürel ve ekonomik alanda insanlarımıza yeni fırsatlar kazandırıyoruz. Yaptığımız projeler sonunda bazı kursiyerlerimiz kendi işlerini kurarken hakikaten gözlerimiz yaşarıyor ve çektiğimiz tüm sıkıntılarımız bir anda bitiyor. Anlatılamaz bir huzur ve mutluluk içinde yeni projelere girişiyoruz. Bu ve benzeri kurslar sonucu bazı kardeşlerimizde istihdam olunca bu durum bizleri mesut, bahtiyar ve mutlu ediyor. Her zaman kadınlarımızın, gençlerimizin yanında, hizmetinde ve her alanda maddi ve manevi destekçileri olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

04.08.2017

