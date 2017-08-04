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Harakani Türbesi ve Evliya Cami ışıklandırıldı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Valiliği'nce Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında çevre düzenlenmesi yatırılan Harakani Türbesi ve Evliya Camii'nin etrafı ışıklandırıldı.

Kars Kentinin Tarihi ve Turistik alanlarının korunma altına alınması ve yaşam alanlarına dönüştürülmesi amacıyla Kars Valiliği'nce hazırlanan ' Tarihi Dokunun Korunması' projesi kapsamında yapımı devam eden 1'inci etap Evliya Cami ve Kümbet Cami çevre düzenlemesi, aydınlatma projesi ile ışıklandırılan bölge akşam saatlerinde vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Aileleriyle birlikte bölgeye gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekiyor.

2015 yılı sonlarında yapımına başlanan ve projede değişikliğine gidilen bölgede 2016 yılında Kars'a vali olarak atanan Rahmi Doğan ile birlikte bölge de özellikle çevre düzenlemesi ile birlikte ışıklandırma çalışmalarına hız verildi. Işıklandırma çalışmaları DBK İnşaat Elektrik'e yaptırılan Harakani Türbesi, Evliya Cami, Kümbet Cami geceleri bir başka güzel oldu.

Başta Kars Valisi Rahmi Doğan olmak üzere ışıklandırma ve çevre düzeni çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, "Yıllarca özlemini duyduğumuz ışıklandırma çalışmaları nihayet yapıldı. Burası çok güzel oldu. Ailemizle birlikte gelerek burada saatlerce oturuyor. Arkamızda Kars Kalesi, yanı başımızda Kümbet, Evliya ve Ulu Cami, burada huzur buluyoruz. Biz gerçekten buranın yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgenin çevre düzenlemesi ile birlikte ışıklandırılmasının yapılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Özelikle geceleri Kars Kalesi'ne çıkan vatandaşlar, Harakani Türbesi, Kümbet Cami, Ulu Cami ile birlikte Evliya Cami'nın ışıklandırılmış halinin fotoğraflarını çekerek Kars dışında bulunan akrabalarıyla paylaşıyor.

(IÇ-AT-Y)



04.08.2017 13:18:23 TSI

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