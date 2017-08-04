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Yozgat'ta kaldırım boyama etkinliği yapıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:16
Yozgat'ta kaldırım boyama etkinliği yapıldı
Yozgat'ta kaldırım boyama etkinliği yapıldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında kaldırım boyama etkinliği yapıldı.
18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kaldırım boyama etkinliğine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ellerine fırça alan Başkan Arslan ve İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu, vatandaşlarla birlikte kaldırım bordür taşlarını boyadı.
Kaldırım kenarı boyamadaki amacın vatandaşların şehre sahip çıkma bilincini yerleştirmek olduğunu söyleyen Başkan Arslan,"Kaldırım boyama işi belediyemizin sadece bir saatini alır. Biz, vatandaşlarımız bu etkinliğe katılsın, vatandaşlarımızda bir bilinç oluşsun, şehrimize sahip çıksınlar istedik" dedi.
(BMG-UY-Y-)

04.08.2017 13:18:29 TSI
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