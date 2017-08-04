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Mandıracılara yüzde 50 hibe desteği

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:17
Mandıracılara yüzde 50 hibe desteği
Mandıracılara yüzde 50 hibe desteği

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörü Dr. Savaş Özgürsoy, süt ve süt ürünleri işletmecileri ile yeni işletme kurmak isteyenlerin kurumun fonlarından yararlanmasını istedi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörlüğü ile Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından mandıracılarla birlikte sektör toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörü Dr. Savaş Özgürsoy, süt ürünlerinin işlenmesi ve süt toplama merkezleri için tesis yapımı, arıtma tesisi, makine ekipman alımı konularında destekleri anlatarak 30 bin Euro'dan başlayan yatırımlarla 3 milyon Euro'ya kadar geniş destek bütçesinden söz etti.
Özgürsoy, yatırımlarda KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf şekilde bina ve makine yatırımlarına yüzde 50 hibe desteğinin olduğunu belirtirken süt ve süt ürünleri işletmecilerinin Hatay'da ciddi bir potansiyel oluşturduğunu, sektörde faaliyet gösteren tüm yatırımcılar ile yeni işletme kurmak isteyenlerin kurumun fonlarından yararlanmasını istedi.
Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Andiç ise yatırım yapmayı düşünen sektör üreticilerine her türlü teknik desteği vereceklerini belirtti.
Andiç, hibe programı desteğiyle izinlendirilmiş arazilerde ve kırsalda son derece donanımlı, teknolojik tesisler kurulabileceğini de sözlerine ekledi.
(BGY-Y)

04.08.2017 13:19:50 TSI
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