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Marmaris Semenderi'nin nesli tükenmesin



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Adını yaşadığı coğrafyadan alan Marmaris Semenderi'nin neslinin tükenmemesi için Marmaris Belediyesi ve Akdeniz Koruma Derneği ortak bir çalışma yürütecek. Çalışmayla yöre halkına, çocuklara ve sivil toplum kuruluşlarına türü tanıtarak, farkındalık yaratılması amaçlanacak.

Akdeniz Koruma Derneği'nin de destekçileri arasında yer aldığı "Muğla'da, Nesli Tehlike Altında Olan Marmaris Semenderinin Türünün İzlenmesi Ve Popülasyon Dinamiklerinin Araştırılması" konulu farkındalık çalışması kapsamında proje yürütücüsü Dilara Aslan ve Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'i ziyaret etti. Ziyarette gerçekleştirilmesi planlanan Marmaris Semenderi tanıtım günü üzerinde konuşuldu.

İki kurumun birlikte yürüteceği proje kapsamında Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın ev sahipliğinde Marmaris Semenderi tanıtım günü düzenlenecek. Etkinlikte yetişkinlere yönelik Marmaris semenderi tanıtımı ve koruma projesi hakkında bilgi verilecek. Marmaris semenderi konulu bir tiyatro gösterisi sahnelenirken, Marmaris semenderini tanıtmak ve korumak amaçlı eğitici oyunlar oynanacak. Ayrıca semender kurabiyesi yapımı yarışması gerçekleştirilecek. Tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek etkinlik kamuoyuna duyurulacak.

(VE-MB-Y)



04.08.2017 13:22:44 TSI

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