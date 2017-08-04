ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Marmaris Semenderi'nin nesli tükenmesin

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:20
Marmaris Semenderi'nin nesli tükenmesin
Marmaris Semenderi'nin nesli tükenmesin

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Adını yaşadığı coğrafyadan alan Marmaris Semenderi'nin neslinin tükenmemesi için Marmaris Belediyesi ve Akdeniz Koruma Derneği ortak bir çalışma yürütecek. Çalışmayla yöre halkına, çocuklara ve sivil toplum kuruluşlarına türü tanıtarak, farkındalık yaratılması amaçlanacak.
Akdeniz Koruma Derneği'nin de destekçileri arasında yer aldığı "Muğla'da, Nesli Tehlike Altında Olan Marmaris Semenderinin Türünün İzlenmesi Ve Popülasyon Dinamiklerinin Araştırılması" konulu farkındalık çalışması kapsamında proje yürütücüsü Dilara Aslan ve Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'i ziyaret etti. Ziyarette gerçekleştirilmesi planlanan Marmaris Semenderi tanıtım günü üzerinde konuşuldu.
İki kurumun birlikte yürüteceği proje kapsamında Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın ev sahipliğinde Marmaris Semenderi tanıtım günü düzenlenecek. Etkinlikte yetişkinlere yönelik Marmaris semenderi tanıtımı ve koruma projesi hakkında bilgi verilecek. Marmaris semenderi konulu bir tiyatro gösterisi sahnelenirken, Marmaris semenderini tanıtmak ve korumak amaçlı eğitici oyunlar oynanacak. Ayrıca semender kurabiyesi yapımı yarışması gerçekleştirilecek. Tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek etkinlik kamuoyuna duyurulacak.
(VE-MB-Y)

04.08.2017 13:22:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ortaca'da jandarmadan denetim ve radar uygulaması
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN DENETİM VE RADAR UYGULAMASI
Balenin seçkin topluluğu &quot;Kuğu Gölü1&quot; ile Marmaris'te
YEREL

BALENİN SEÇKİN TOPLULUĞU "KUĞU GÖLÜ1" İLE MARMARİS'TE
Fethiye'de polisi hırsızlara geçit vermiyor
YEREL

FETHİYE'DE POLİSİ HIRSIZLARA GEÇİT VERMİYOR
Milas'ta muhtarlar velilerden anlayış bekliyor
YEREL

MİLAS'TA MUHTARLAR VELİLERDEN ANLAYIŞ BEKLİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Milas'ta şube açtı
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN MİLAS'TA ŞUBE AÇTI
Kocadon, &quot;Bodrumspor Süper Lig hedefine doğru ilerliyor&quot;
YEREL

KOCADON, "BODRUMSPOR SÜPER LİG HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYOR"
Milas'ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı
YEREL

MİLAS'TA TORBACILARA OPERASYON: 2 GÖZALTI
Eski istihbarat Müdürü ByLock'cu çıktı
YEREL

ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ BYLOCK'CU ÇIKTI
Emniyet Müdürü Bilen'in sağlık durumu iyiye gediyor
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ BİLEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GEDİYOR
Milas'ta geçmişten günümüze ulaşan 'Menteşe Beyliği' gün yüzüne çıkartılıyor
YEREL

MİLAS'TA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 'MENTEŞE BEYLİĞİ' GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR