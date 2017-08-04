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Yayladağı'nda su taşkınlarını önlemek için göletler onarılıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:20
Yayladağı'nda su taşkınlarını önlemek için göletler onarılıyor
Yayladağı'nda su taşkınlarını önlemek için göletler onarılıyor

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yayladağı ilçesindeki Kızılçat Mahallesi'nin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan gölette iyileştirme çalışması başlattı.
Su kaçaklarını önlemek ve gölet emniyetini arttırmak amacıyla başlatılan onarım ve iyileştirme çalışmasıyla su kaçaklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Gölette bulunan mevcut geomembranın altına kurulacak drenaj sistemiyle taban suyunun tahliyesi sağlanarak gövde emniyeti sağlanacak.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti.
(BGY-Y)

04.08.2017 13:22:56 TSI
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