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Balenin seçkin topluluğu "Kuğu Gölü1" ile Marmaris'te



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Dünya çapında tescillenmiş dansçılardan oluşan "Moscow State Ballet" topluluğu, bale tarihinin seçkin başyapıtı olan "Kuğu Gölü" koreografisini Marmaris'te sanatseverlerle buluşturacak.

"Klasik Rus Balesi'nin ihtişamını günümüze taşıyacak unutulmaz bir gösteri sunmaya hazırlanan Moskova Devlet Balesi, önce Çeşme, ardından Marmaris'te sahneleyecekleri Kuğu Gölü Balesi'yle; Bayraklı Smyrna Lions Kulübü ve Albinizm Derneğinin ortak geliştirdikleri Albinizm ve Az Gören Rehabilitasyonu Merkezi Projesi'ne de destek verecek.

Tchaikovsky'nin bestelediği, bale tarihinin en ünlü ve önemli gösterilerinden biri olan "Kuğu Gölü"; bir büyücü tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen ve ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı ve büyücünün, kızı Odil'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırılmasını anlatıyor. 34 kişilik sanatçı topluluğu ile sahnelenecek olan Kuğu Gölü Balesi bugüne kadar 30'a yakın ülkede ve yüzlerce şehirde sahnelendi.

18 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'da Amfi Tiyatro'da sahnelenecek oyunun biletleri Biletix'te 45 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

(VE-MB-Y)



04.08.2017 13:24:34 TSI

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