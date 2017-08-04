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Spor Bilimleri Fakültesinde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:28
Spor Bilimleri Fakültesinde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi
Spor Bilimleri Fakültesinde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci almak amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı, Düzce Üniversitesi Stadyumu Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi.
Ulusal ve uluslararası alanlarda kazandığı sportif başarılarla adından sıkça söz ettiren Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne öğrencilerin ilgisi büyüktü. 30 M Sprint Sınavı şeklinde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı'na 674 öğrenci adayı katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi'ne ayrılan 200 kontenjan içine dahil olmak isteyen öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmek için kıyasıya mücadele etti.
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği programlarına kesin kayıt ve yedek kayıt tarihleri, yapılacak değerlendirmenin ardından Düzce Üniversitesi'nin ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin internet sitesinden takip edilebilir.
(AY)

04.08.2017 13:30:21 TSI
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