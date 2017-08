YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızıltepeli kadınlar Telkari'yi yaşatacak

Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediye Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hanımeli Kadın Merkezi'nde Telkari kursunun açılışı yapıldı.

Her el sanatı gibi gün geçtikçe kaybolan Telkari sanatını yaşatmak ve geleceğe taşımak adına Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hanımeli Kadın Merkezi'nde telkari kursu açıldı. Gümüş tel işleme sanatı anlamına gelen telkari, ince tel haline dökülen gümüşün bükülmesiyle oluşturulan küçük motiflerin bir araya getirilmesi ile oluşuyor. Tümüyle el işlemeciliğine dayalı bir sanat olan Telkari özellikle Mardin ve Midyat ilçesinde yapılıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Hanımeli Kadın Merkezi'nde telkari kursunun açılışına katılan İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atanan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, kadınları birçok kursla buluşturan Hanımeli Kadın Merkezi'nin şimdi de telkari kursunu açarak kadınları meslek edindirme, istihdam oluşturma ve ev ekonomisine katkıda bulundurmayı amaçladığını söyledi. Odabaş, "Telkari tekniğinin işlendiği ürünlerde göze çarpan sanat inceliği, insanı tarihin karanlıklarından günümüze bir sanat yolculuğuna çıkarıyor. Sanat işlemeciliğinde tel, ne kadar ince olursa takının değeri de o kadar artar. İncecik, dantelvari işlemecilik sanatı olan telkarinin tarihi geçmişi de oldukça eskiye dayanıyor. Kadınlarımız bu kursla beraber hem aile ekonomilerine hem kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır. Umarım hepiniz kendi tezgahlarınızı açarsınız bizlerde sizlere her konuda yardımcı olmaya hazırız. Hepinizin bu kursu başarıyla tamamlayıp güzel işler çıkaracağınıza inanıyoruz. Biz Kızıltepe Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

04.08.2017 13:34:23 TSI

