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Mardin Valiliği'nden Suriyeli mültecilerle piknik



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Valiliği, Suriyeli mülteciler için piknik düzenledi, ilk kez pikniğe giden Suriyeliler, halaylar çekti, oyunlar oynadı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıldır çadırkentte yaşayan Suriyeli mülteciler, valiliğin sosyal uyum projesi kapsamında Beyazsu mesire ve piknik alanına götürüldü. Mardin Valiliği'nin Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında, Midyat'taki çadırkentte kalan Suriyeli mültecilere yönelik başlattığı sosyal uyum ve saç kesimi projesi tamamladı. Ülkelerindeki savaş ve zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Midyat'taki çadırkentte yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik hazırlanan 'Geleceğimi inşa et' projesi kapsamında 15 kadın ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 Suriyeliye, 3 ay süre ile sosyal uyum ve saç kesimi eğitimi verildi. Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede, eğitim programına katılanlara günlük 15 lira da para ödendi.

Eğitimin tamamlanmasıyla Suriyeli kursiyerler için, Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Veysi Altunkaynak ve Alaattin Seven ile kurs öğretmenlerinin katılımıyla Beyazsu mesire alanına gezi düzenlendi. Burada akşam saatlerine kadar akarsuyun üzerine kurulan tahtlarda piknik yapmanın keyfini yaşayan Suriyeliler, sıcak havada suya girerek serinleme imkanı buldu.

(BS-AKK-Y)



04.08.2017 13:37:07 TSI

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