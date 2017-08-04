YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa fuar merkezi tanıtılıyor

Şanlıurfa fuar merkezi tanıtılıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Kentin gelişmesi ve kalkınması için iş dünyasına katkı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın cazibe merkezi olmasına katkı sunacak olan büyük projelerden Şanlıurfa Fuar Merkezini yapıyor.

Şanlıurfa fuar merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte kent ekonomisine büyük bir katkı sağlanacağını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyük ve önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesinde yapımına başlanılan Şanlıurfa Fuar Merkezi 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak. 14 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. 670 araç kapasiteli otoparka sahip olan fuar merkezinde, 30 bin metrekare kapalı alanıyla dinlenme alanları, konferans salonu ve holleriyle fuar organizasyonuna katılacak olan firmalara hizmet verecek.

Tanıtıma davet

08 Ağustos 2017 Salı günü 17.00'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda tanıtım programının yapılacağını belirten Başkan Nihat Çiftçi, Tüm Şanlıurfalıları tanıtım programına davet etti.

(BB-OE-Y)



04.08.2017 13:42:54 TSI

NNNN

