Manisa'da Kurban Pazarı 10 gün sonra açılacak
(Fotoğraflı)
Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Kurban Bayramına sayılı günler kala Manisa'da kurban pazarının kurulacağı Canlı Hayvan Borsasına ilk hayvanların yaklaşık 10 gün sonra geleceği öğrenildi.
Her yıl Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan Canlı Hayvan Borsasında kurulan kurbanlık hayvan pazarının açılış tarihinin henüz belirlenmediği öğrenilirken pazara yaklaşık 10 gün sonra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gelmeye başlayacağı bildirildi. Manisa Canlı Hayvan Borsasındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan padokları ise boş bir şekilde hareketleneceği günleri bekliyor.
(SC-Y)
04.08.2017 13:48:16 TSI
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