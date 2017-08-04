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Okullar yeni 2017-2018 eğitim yılı için hazırlanıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:52
Okullar yeni 2017-2018 eğitim yılı için hazırlanıyor
Okullar yeni 2017-2018 eğitim yılı için hazırlanıyor
- Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, "140 okulda onarım çalışması başlattık"

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarının onarımlarının devam ettiğini belirtti.
Altun, Kars'ta öğretmen eksi olmadığını, 534 öğretmenin kente atandığını, 140 okulda onarım yaptıklarını söyledi.
Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, "Okullarımız 2017-2018 eğitim-öğretim yılına 18 Eylül 2017 pazartesi itibariyle açılmış olacak. Şuan itibariyle okullarımızın onarımlarını, gerek ilçelerimiz bazında, gerekse merkez bazında yapmaya devam ediyoruz. Özel İdare Genel Sekreterliği vasıtasıyla, Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla birçoğunun onarımı tamamladık. Ama okullar açılmadan inşallah bütün okulların onarımı bitmiş olacak" dedi.
140 okulda onarım başlattıklarını ifade eden Altun, "Bu yıl itibariyle yaklaşık 140 tane okulumuzda onarım başlatmışız, diğer tarafta da yeni binalarımızın yapımı devam ediyor. Bu hafta itibarıyla 6-7 tane okulumuz da ihale edilecek. Netice itibariyle 2017-2018 eğitim-öğretim yılına inşallah hazır bir şekilde gireceğiz" diye konuştu.
Kars'a 534 yeni öğretmenin atandığına dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, "534 öğretmen ilimizde verildi. Bu 534 tamamının evraklarını teslim aldık. Ama henüz göreve Türkiye'nin tamamında başlatılmadı. Bunlarla ilgili işlemler devam ediyor. En kısa zamanda bunlar görevine başlayacak" şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, ihtiyaç duyulduğunda ücretli öğretmen alacaklarını da sözlerine ekledi.
(IÇ-AT-Y)

04.08.2017 13:54:55 TSI
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