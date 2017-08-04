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Ortaca'da jandarmadan denetim ve radar uygulaması

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:00
Ortaca'da jandarmadan denetim ve radar uygulaması
Ortaca'da jandarmadan denetim ve radar uygulaması

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim ve radar uygulamaları artırıldı.
Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri Ortaca'yı çevre ilçelere bağlayan yolların yanı sıra Dalyan ve Sarıgerme Mahallesine ulaşımı sağlayan yollarda hız kontrollerini artırdı. Jandarma, trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği bölgelerde denetimlerine devam ediyor.
Trafik ve asayiş uygulamasının artmasıyla kazalarda azalma olması amaçlandığı bildirildi. Uygulama yapan jandarma ekiplerinin, hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere para cezası uyguladığı kaydedildi.
Hız limitlerinin, Ortaca-Dalyan yolunda 70 kilometre, Ortaca-Sarıgerme Kemal Şahin Bulvarında ise 50 kilometre olarak belirlendiği öğrenildi.
(CC-İK)

04.08.2017 14:02:31 TSI
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