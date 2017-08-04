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Ekinci, DEDAŞ yeklileri ile bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte DEDAŞ'a adeta çıkarma yaparak, yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi.

Son günlerde başta Eyyübiye ilçesi olmak üzere il genelinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Kesintilerin en çok yaşandığı Eyyübiye ilçesindeki vatandaşın sesine kulan veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, beraberindeki merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte DEDAŞ'a ziyarette bulundu. DEDAŞ İl Müdürü Osman Hondu ile görüşen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi. Merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte mahallelerde yaşanan sorunları tek tek İl Müdürü Hondu'ya aktaran Ekinci, mahallelerde yaşanan sıkıntıların rapor halinde de iletileceğini ve yaşanan bu sorunların çözümü için takipçi olamaya devam edeceklerini söyledi.

Merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte yaptığı ziyaret sonrası açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Bugün muhtarlarımızla beraber DEDAŞ İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Son zamanlarda elektrik kesintileri hakikaten birçok insanımızı mağdur ediyor. Özellikle esnaflarımızda burada çok mağdur oluyor. DEDAŞ İl müdürümüzü ve ekibini ziyaret ettik. Muhtarlarımız vasıtasıyla sorunlar dile getirildi. Kendilerinin bundan sonraki planlamalarla ilgili çalışmaları anlatıldı bizlere. Arkadaşlarımız yazılı bir şekilde mahalleleriyle ilgili sorunlarını rapor halinde sunacaklar. Sunduktan sonra tekrar bir araya gelip bu sefer o sorunlar üzerinde konuşacağız. DEDAŞ görevini iyi yapacak, Belediye görevini iyi bir şekilde yapacak, diğer kurum ve kuruluşlar da iyi bir şekilde yapmak zorundadır. Muhtarlarımızla görevlerini de iyi bir şekilde yapmak zorunda ama vatandaşlarımızla özellikle bu kayıp, kaçak oranı konusuyla ilgili de böyle bu tarz olaylara malzeme vermesinler. Bunu da özellikle onlardan istirham ediyoruz. Bizler onların sorunlarının takipçisi olacağız muhtarlarımızla beraber. Bu sorunlar çözülene de kadarda bu kapıları aşındırmaya devam edeceğiz" dedi.

(AK-SD-Y)



04.08.2017 14:02:31 TSI

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