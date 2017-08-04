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Tarımsal sulamada son gün yarın

- Tarımsal sulamada son iki ayda 112 milyon metreküp su kullanıldı



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Saruhanlı Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal, 2017 tarımsal sulama sezonunun 5 Ağustos Cumartesi günü sona ereceğini bildirdi. 62 günlük tarımsal sulama dönemi kapsamında sulamanın yüzde 50'sinin üzüm bağlarında, yüzde 40'ının mısır, yüzde 2'sinin pamuk ve yüzde 8'inin de diğer ürünlerde gerçekleştirildiği bildirilirken, yaklaşık 112 milyon metreküp su kullanıldığı açıklandı.

Saruhanlı ve Manisa ovasında yaklaşık 90 bin dekar tarımsal arazide sulama yapıldığını belirten Saruhanlı Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal, "Birlik olarak yaklaşık 90 bin tarımsal arazi sulandı. Saruhanlı'ya ait 13 mahalle ve Şehzadeler ilçesine ait 3 mahallede sulama yaptık. Bu sürede 15 daimi personel ve 35 geçici personel ile görev yaptık. Sulama yapılan mahsul oranlarına baktığımızda yüzde 50 bağ, yüzde 40 mısır, yüzde 2 pamuk ve yüzde 8 diğer ürünler sıralandı. DSİ ve Demirköprü Barajından su temin eden tüm sulama birlikleri ile su deşarj değerlendirilerek 62 günlük sulama periyodu planlanmış olup Ahmetli sağ sahil kanalı için 5 Haziran'da başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecektir. Başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar Ahmetli sağ sahil olarak 110 milyon metre küp planlanan su deşarj planlamaya uyularak 112 milyon metre küp su alımı gerçekleştirdik." dedi.



"Üzücü bir olay yaşamadık"

Bu sene sulama kanallarında ölümlü bir hadisenin yaşanmamasının sevindirici olduğunu da dile getiren Tuğsal, "Gerekli önlemleri alarak herhangi bir aksilik veya bir boğulma vakası gibi üzücü bir olayla karşılaşmadığımız için seviniyoruz. Bu duyuruları gerek panolara asarak gerek sosyal medya hesaplarımızdan duyurarak gerekse denetim yaparak can ve mal kaybını önlemeye çalıştık. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl olması temennisinde bulunuyorum." şeklinde konuştu.

(AŞ-SC)



04.08.2017 14:04:29 TSI

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