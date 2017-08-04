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Travnik'te park açılışı var



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Travnik şehrinde yaptırılan 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı düzenlenecek törenle açılacak.

4 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00 deki parkın açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra Ak Parti MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric ile İzmit'ten giden kalabalık bir heyet katılacak. Açılış için İzmit'ten ilk heyet bugün ülkeye gitti. Aralarında belediye meclis üyeleriyle, basın mensubundan oluşan İzmit heyeti sabah erken saatlerde hava yoluyla Saraybosna'ya, oradan da karayoluyla Travnik'e geçtiler.

İzmit Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Travnik, Saraybosna'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'na 19 vezir yetiştirmiş olan Travnik, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir yerleşim yeri olarak Bosna Hersek'in önemli şehirleri arasında yer alıyor. İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 4 dönümlük bir alan üzerine yaptırılan 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı'nda spor sahaları, oturma alanları, kondisyon aletleri, piknik alanları bulunuyor.

(UK-İÇ)



04.08.2017 14:07:08 TSI

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