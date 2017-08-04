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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 BF 553 plakalı hafif ticari araç ile 02 HA 667 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Mehmet Fırat ile Hakan Yıldırım yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



04.08.2017 14:20:01 TSI

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