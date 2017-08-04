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Hentbolda yeni sezon fikstürü belli oldu



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BURSA (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ile Türkiye Kupası 1. tur gruplarında 2017-2018 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Erzurum Aziziye Belediyespor deplasmanı ile yeni sezona merhaba diyecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2017-2018 sezon fikstürü belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Tan Gündüz ile Antrenör Mehmet Fatih Işık da katıldı. 16 Eylül'de başlayacak olan 2017-2018 Süper Lig sezonunda Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, ilk maçında Erzurum Aziziye Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil mavi beyazlı ekip, ligin ikinci haftasında ise evinde Göztepe Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

Türkiye Kupası'nda da 1. tur grup maçları belli oldu. Kuraya birinci torbadan katılan Nilüfer Belediyespor, Yozgat Bozokspor, Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü ve İstanbul Üniversitesi SBSK'nin yer aldığı C Grubu'nda mücadele edecek. 8-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 1. tur grup maçları, İstanbul Üniversitesi SBSK ev sahipliğinde gerçekleşecek.

(MŞ)



04.08.2017 14:21:09 TSI

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