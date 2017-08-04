YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2 katlı evin penceresinden düştü

2 katlı evin penceresinden düştü



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 2 katlı evin penceresinden aşağıya düşen şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Büyükyayla Köyünde ikamet eden Osman İnan, ikamet ettiği evin ikinci kat penceresinden dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. 2.kattan aşağıya düşen Osman İnan'ı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İnan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



04.08.2017 14:21:52 TSI

NNNN

