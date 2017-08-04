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30 milyon Euro'luk tesis için geri sayım başladı

- Bandırma'ya dev arıtma tesisi



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında Bandırma'ya yapılması Entegre Su Projesi'nde bir aşama daha geçildi.

Ulusal ve Avrupa birliği mevzuatında yer alan proje hakkında, kamuoyunun bilgilendirmesi amacıyla, yapılması zorunlu olan bilgilendirme toplantısının ikincisi Bandırma'da Etimaden İşletmeleri Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nden, Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Dereyurt, Projeler Dairesi Başkanı Levent İbiş, Güney Marmara Şube Müdürü İbrahim Arkış ile diğer ilgili BASKİ personelinin hazır bulunduğu toplantıya, Çevre İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü bürokratları, mahalle muhtarları, çevre dernekleri temsilcileri, basın mensuplarının yanı sıra konuya ilgili vatandaşlar katıldı.

BASKİ Projeler Dairesi Başkanı Levent İbiş'in açış ve projenin bugüne dek gerçekleştirilen süreci ile ilgili bilgilendirme konuşmasından sonra, ÇED sürecini yürüten uzman İrem Özonat projenin teknik detaylarını kapsayan sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantı, projenin planlandığı üzere, gecikme yaşanmadan 2018 yılı ortalarında temel atma, 2020 yılında işletmeye alınma törenlerinde bulunma dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.

(İA-MŞ)



04.08.2017 14:23:20 TSI

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