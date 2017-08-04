ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

30 milyon Euro'luk tesis için geri sayım başladı

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:20
30 milyon Euro'luk tesis için geri sayım başladı
30 milyon Euro'luk tesis için geri sayım başladı
- Bandırma'ya dev arıtma tesisi

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında Bandırma'ya yapılması Entegre Su Projesi'nde bir aşama daha geçildi.
Ulusal ve Avrupa birliği mevzuatında yer alan proje hakkında, kamuoyunun bilgilendirmesi amacıyla, yapılması zorunlu olan bilgilendirme toplantısının ikincisi Bandırma'da Etimaden İşletmeleri Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nden, Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Dereyurt, Projeler Dairesi Başkanı Levent İbiş, Güney Marmara Şube Müdürü İbrahim Arkış ile diğer ilgili BASKİ personelinin hazır bulunduğu toplantıya, Çevre İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü bürokratları, mahalle muhtarları, çevre dernekleri temsilcileri, basın mensuplarının yanı sıra konuya ilgili vatandaşlar katıldı.
BASKİ Projeler Dairesi Başkanı Levent İbiş'in açış ve projenin bugüne dek gerçekleştirilen süreci ile ilgili bilgilendirme konuşmasından sonra, ÇED sürecini yürüten uzman İrem Özonat projenin teknik detaylarını kapsayan sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantı, projenin planlandığı üzere, gecikme yaşanmadan 2018 yılı ortalarında temel atma, 2020 yılında işletmeye alınma törenlerinde bulunma dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.
(İA-MŞ)

04.08.2017 14:23:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altıeylül korteji Bosna'da
YEREL

ALTIEYLÜL KORTEJİ BOSNA'DA
Karesili basketbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL

KARESİLİ BASKETBOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Doğa, huzur ve sağlık Balıkesir'de birleşti
YEREL

DOĞA, HUZUR VE SAĞLIK BALIKESİR'DE BİRLEŞTİ
Burhaniye'de silajlık mısırda verimli yıl yaşandı
YEREL

BURHANİYE'DE SİLAJLIK MISIRDA VERİMLİ YIL YAŞANDI
Bigadiç'te Başkan Avcu aile hekimlerini ziyaret etti
YEREL

BİGADİÇ'TE BAŞKAN AVCU AİLE HEKİMLERİNİ ZİYARET ETTİ
Aydınlıoğlu'dan, Sağlıklı Yaşam Merkezi müjdesi
YEREL

AYDINLIOĞLU'DAN, SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ
Kuran kursu öğrencilerine spor imkanı
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE SPOR İMKANI
Kaymakam ve başkanlardan Başkan Avcu'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM VE BAŞKANLARDAN BAŞKAN AVCU'YA ZİYARET
AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp:
YEREL

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI HAKAN KAYAALP:
Bigadiç'de Başkan İsmail Avcu:
YEREL

BİGADİÇ'DE BAŞKAN İSMAİL AVCU:
Kaymakam kıyı işgaline savaş açtı
YEREL

KAYMAKAM KIYI İŞGALİNE SAVAŞ AÇTI
Başkan Avcu, iddialı konuştu.
YEREL

BAŞKAN AVCU, İDDİALI KONUŞTU.
Havran'da kaza: 2 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA KAZA: 2 YARALI
Çorumlulardan sosyal destek
YEREL

ÇORUMLULARDAN SOSYAL DESTEK
Burhaniye'de engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı
YEREL

BURHANİYE'DE ENGELLİLER ÇİÇEK DİKİMİNE ÖNCÜLÜK YAPTI
Başkan Uysal futbolcuları ilk antrenmanında yalnız bırakmadı
YEREL

BAŞKAN UYSAL FUTBOLCULARI İLK ANTRENMANINDA YALNIZ BIRAKMADI
Pazaryeri ve düğün salonu yapımında sona geliniyor
YEREL

PAZARYERİ VE DÜĞÜN SALONU YAPIMINDA SONA GELİNİYOR