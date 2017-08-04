Eskişehir'de kumar oynayan 43 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir dernek binası içerisinde kumar oynadıkları belirlenen 43 kişiye para ceza kesildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bir derneğin içerisinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynadıkları belirlenen 43 kişi ile 4 dernek yöneticisini gözaltına aldı. Kumar oynayan 43 kişiye 227'şer lira ceza kesilirken, kumar ekipmanları ve tombala makinesine el konuldu.
Dernek yöneticisi 4 kişinin emniyetteki işlemleriyse sürüyor.
(MSY-AS-Y)
04.08.2017 14:24:46 TSI
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