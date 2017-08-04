Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Buket S'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KK 151 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kazada hafif şekilde yaralanan Buket S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
04.08.2017 14:28:52 TSI
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