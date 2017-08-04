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Yaşlı adamı 'İmdat' çığlıkları kurtardı



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 90 yaşındaki bir vatandaş düşerek yaralandığı evin bahçesinden 'İmdat' çığlıkları atması sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde yalnız kaldığı öğrenilen 90 yaşındaki emekli Albay Hasan K., evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yere düştü. Düşme esnasında yerde bulunan bir şişenin kırılması sonucu, yaralanan yaşlı adam yerden kalkamadı. Hasan K., bunun üzerine 'İmdat' diye bağırması duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipleri yaşlı adamı yerde kanlar içinde görmeleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yaşlı adam Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Öte yandan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine tesadüf eseri devriye atarken gelen zabıta ekipleri de 112 ekiplerine yardımcı oldular.

(İS-AS-Y)



04.08.2017 14:31:29 TSI

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