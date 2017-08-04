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Yeni okul binası tarihin izlerini taşıyacak

- Şehzadeler Şehitler Ortaokulu binası projesini tamamladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehitler Ortaokuluna yapılacak olan yeni bina ile ilgili proje çalışmaları tamamlandı. 3 yıldır süren çalışmaların ardından Şehzadeler Belediyesi tarafından hazırlanan proje Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından incelenerek kabul edildi. Yıkılan eski binanın yerine 16 derslikli tarihi görünüme sahip yeni bir bina yapılacağını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye olarak projeye 50 bin TL'lik destek verdiklerini ifade etti.

2015 yılında yenisi yapılmak üzere yıkılan Şehitler Ortaokulu binasının proje çalışmaları Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile tamamlandı. Tarihi yapıların arasında kalması nedeni ile bir türlü yapımına başlanılamayan okul inşaatına, Şehzadeler Belediyesinin hazırlamış olduğu proje ile Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu tarafından kabul edilmesi ile yakın zamanda başlanıyor. Şehitler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

Şehitler Ortaokulu yeni binasının temelinin eylül ayı içerisinde atılacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, "Yeni okul binamız 16 derslikli bir bina ve diğer donatı alanlarından oluşacak. Bu aşamada asli görevleri arasında olmamasına rağmen, her zaman okullara destek verdiği gibi, Şehitler Ortaokulu'nun projesine de destek sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyemiz aynı zamanda çevre düzenlemesinin yapılmasında da bizlere destek olacak. Ayrıca bu yeni binanın yapılması için ciddi emekler sarf ederek, defalarca Ankara ve İzmir'de görüşmeler gerçekleştiren değerli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na da çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Eğitime olan desteğimiz artarak devem edecek"

Şehzadeler Belediyesi olarak her alanda eğitime büyük destekler verdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri eğitime ve okullara olan desteğimiz artarak devam ediyor. Şehzadeler'in en eski ve köklü okullarından olan Şehitler Ortaokulumuzda eski bir bina vardı. Eski binanın yıkım kararı çıkartılmıştı. Yine Şehzadeler Belediyesi olarak bu binanın da yıkımını biz gerçekleştirmiştik. Sonrasında da çevre düzenlemesi ile ilgili gereken çalışmaları da biz yapmıştık. Yeni yapılacak olan okulumuzun projesini de Şehzadeler Belediyesi olarak biz üstlendik. Burada yapılacak olan binanın etrafta bulunan tescilli yapılar nedeni ile tarihi dokuya uygun olarak yapılması gerekiyor. Bu noktada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile yaptığımız görüşmelerde bir proje hazırlığı yaptık. Kurulun onayına uygun, tarihi dokuya uyacak olan tarihi mimaride bir projenin çizimini tamamladık. Binanın yapılması ile ilgili olarak 50 bin TL'lik bir proje desteğimiz oldu. Bunun haricinde yine peyzaj projesini de çevre düzenine uygun bir şekilde Şehzadeler Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Bunun yanı sıra mevcuttaki binamızın bakım onarım ve boya badana işlerini de yaptık. Şehzadeler Belediyesi olarak biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi, daha iyi bir şekilde yetişmesi ve Türkiye'nin yarınlarında daha güçlü söz sahibi olabilmeleri için bu hizmetleri sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Şehzadeler'e yakışan bir okul olacak"

Yeni yapılacak olan 16 derslikli okul binasının Şehzadeler ilçesine yakışır bir proje olacağını kaydeden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "Şuan projemiz ihale birimine teslim edilmiş durumda. Okulumuzun yapımı ile alakalı ihale sürecini de Kurban Bayramının hemen ardından gerçekleştirmiş olacağız. Şehzadeler Kaymakamlığı olarak biz bu projeyi yaklaşık 3 yıldır takip ediyoruz. Bazı nedenlerden ötürü projemiz biraz gecikmişti. Şehitler Ortaokulumuz konumu itibarı ile tarihi binaların arasında kalması nedeni ile projemiz biraz gecikmiş oldu. Şuan tamamlanmış olan projemiz hem çok güzel bir proje oldu hem de içimize sinen bir proje oldu. Okulumuzun inşaatı tamamlandığında da hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin memnun kalacağı bir yapıyı hayata kazandırmış olacağız. Mimarisi noktasında mevcuttaki valilik binamıza biraz benzeyen ve tarihi dokuyu yansıtan bir projeyi hazırladık. Proje aşamasında bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştık. Bunu da Şehzadeler Belediyemizin 50 bin TL'lik proje destekleri ile tamamlamış olduk. Zaten Şehzadeler Belediyemiz kurulduğu günden bugüne kadar okullarımızın tamamında gereken destekleri sağlamıştır. Okulumuz inşaatının yapılması hususunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gereken ödeneği hazırlamış durumda" dedi.

Düzenlenen toplantıya, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, şube müdürleri, okul aile birliği yöneticileri katıldı.

(SC-Y)



04.08.2017 14:31:47 TSI

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