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Şanlıurfa'nın yolları aydınlatılıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'daki aydınlatma yatırımlarını sürdürülürken, mevcut aydınlatma sistemlerindeki bakım onarım çalışmalarına ise devam ediliyor.

Şanlıurfa'da yürütülen aydınlatma çalışmaları ile yollar aydınlatılırken, şehrin adeta çehresini değiştiriliyor. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın mahallesindeki köprülü kavşakta bulunan aydınlatma direklerinin tamamını da aktif hale getirdi. Şanlıurfa'daki aydınlatma çalışmaları ile birlikte şehrin adeta çehresini değiştirdi. Akçakale-Mardin Çevreyolu ve Şanlıurfa-Mardin Karayolu bağlantılarını sağlayan yeni bulvarlarda aydınlatma çalışması yapan enerji şirketi, buralara 200 elektrik direği dikti. Aydınlatma direkleri arasına ise toplam 7 kilometre uzunluğunda hat çekildi.

8 milyonluk yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'nun öngördüğü yatırımları gerçekleştiren Dicle Elektrik, yılsonuna kadar il genelinde 40 kilometre yolda aydınlatma çalışması gerçekleştirmeyi planlıyor. Şanlıurfa'da devam eden aydınlatma çalışmaları için 8 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirecek olan enerji şirketi, Bağlarbaşı, Açıksu, Hayati Harrani Direkli ve Yenice mahallerindeki aydınlatma çalışmalarını bu yıl bitirmeyi hedefliyor. Viranşehir, Ceylanpınar, Siverek Halfeti ilçelerinde başlatılan aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor.

5 bin adet armatür yenilendi

Bir yandan yeni aydınlatma yatırımları yapan enerji şirketi, diğer yandan da mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor.

Yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış olmasına rağmen dış etkenler sebebiyle arızalanan armatürler ise onarımdan geçiriliyor. Dicle Elektrik tarafından sadece 2017 yılı içerisinde Şanlıurfa'da ekonomik ömrünü tamamlayan 5 bin armatürü yenilediği bildirildi.

(AK-SD-Y)



04.08.2017 14:33:41 TSI

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