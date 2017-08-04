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Ayvacık'ta kanser bilgilendirme toplantısı

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:33
Ayvacık'ta kanser bilgilendirme toplantısı
Ayvacık'ta kanser bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personeli Ayvacık'ta vatandaşlara kanser bilgilendirme toplantısı yaptı.
Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Çanakkale Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi doktoru Bahar Göktaş tarafından kanser, meme kanseri, beslenme, sigara ve zararları konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Konferansta Göktaş tarafından verilen bilgilendirmede bilinçlendirme çalışmasında kanser bulgularının neler olduğu konusunda bilgiler aktarıldı. Kanser konusunda halkı duyarlı hale getirmek için çalışmaların ve toplantıların süreceği belirtti.
(UYC)

04.08.2017 14:34:21 TSI
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