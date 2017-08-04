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Yunusemre Belediyespor'dan Manisaspor'a destek



MANİSA (İHA) - Manisaspor'a Yunusemre Belediyespor'dan futbolcu desteği geldi. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor takımında beğenilen altyapı oyuncularından 4'ü Manisaspor'a transfer oldu.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Manisaspor'a Yunusemre Belediyespor'dan futbolcu transferi yapıldı. Yunusemre Belediyespor altyapısında top koşturan 4 futbolcu olan Abdullah Coşkun, Latif Barış Eroğlu, Furkan Irmak ve Enes Ok artık Manisaspor'un başarısı için ter akıtacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Manisaspor'un zorlu günlerini atlatmasında destek sunmaya hazır olduklarını belirtti. Alkan açıklamasında, "Yunusemre Belediyespor takımımız ile Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımımız yeni sezona hazırlanıyor. Bunun yanında beğenilen 4 futbolcumuzu Manisaspor'a destek olma amacı ile transfer ettik. Zor günlerin geçeceğine olan inancımız tam. Biz Yunusemre Belediyespor olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da şehir takımımıza imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(SC-Y)



04.08.2017 14:38:20 TSI

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