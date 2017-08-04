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30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:41
30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi sponsorluğunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası düzenliyor.
Ceylanpınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda 26-27 ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak olan turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek. Turnuva Küçükler açık kategorisi, 01.01.2007-31.12.2010 doğumlular, Gençler açık grubunda 01.01.2001-31.12.2006 doğumlular, genel açık klasmanında ise 31.12.2000 doğumlu ve öncesindekiler yarışacak. 6 turda yapılacak olan turnuva, "'İsviçre sistemi" ile gerçekleştirilecek. Turnuva ile ilgili bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yaptığı açıklamada, "Turnuvanın Ceylanpınar da yapılmasına olanak sağlayan başta TSF Şanlıurfa il temsilciliği ve TSF Ceylanpınar ilçe temsilciliği ne teşekkür ediyorum. Bu turnuva Ceylanpınar da yapılması ayrı bir değer taşımaktadır. Ceylanpınar Belediyesi olarak ilçemizde yapılacak olan bütün sportif faaliyetleri destekliyoruz. Ceylanpınar Belediye spor olarak bütün sportif faaliyetlerde olduğu gibi satranç tada güçlü bir kadro oluşturmuş durumdayız. Turnuvamız Altın ödüllü olacaktır. Bu turnuva aynı zamanda başta Şanlıurfa merkez olmak üzere bütün ilçelerde geleneksel bir hale geleceğine inanıyorum" dedi.
Turnuvaya yaklaşık 50 sporcu ile katılmayı planladıklarını belirten Ceylanpınar Belediyespor Kulübü Satranç Takım Antrenörü Ahmet Elgün ise, "Bütün sporcularıma güveniyorum. Takım olarak daha yeni olmamıza rağmen bir önceki turnuvada güzel başarılara imza attık. Bu turnuvada ev sahipliği yapacağınızdan dolayı ayrıca gururluyum" diye konuştu.
Altın ödüllü olduğu duyurulan turnuvada, ilk dörde giren sporculara, Ceylanpınar Belediyesi tarafından ödül verilecektir. Ceylanpınar Belediyesi 30 Ağustos zafer bayramı satranç turnuvası son başvuru tarihi 24.08.2017 saat 17:00'ye kadar olarak belirlendi. Başvurular http://sanliurfa.tsf.org.tr üzerinden kabul edilecek.
(UK-SD-Y)

04.08.2017 14:42:37 TSI
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