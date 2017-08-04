ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çukurkeşlik Mahallesi'nin içme suyu şebekesi yenilendi

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:42
Çukurkeşlik Mahallesi'nin içme suyu şebekesi yenilendi
Çukurkeşlik Mahallesi'nin içme suyu şebekesi yenilendi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nin içmesuyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çukurkeşlik Mahallesi'nde trafolu terfi merkezi, terfi hattı ve içmesuyu şebeke hattının tamamı ile birlikte muhtelif çaplarda yaklaşık 15 bin metre terfi ve şebeke hattı döşemesi ve 150 metreküplük yeni içme suyu deposunun yapımı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Mahalleye kazandırılan yeni içme suyu şebeke hattı ve su deposu sayesinde, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun temin edildiğini vurgulayan Kocamaz, "Çukurkeşlik Mahallesinin, ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke hattı nedeniyle yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturmak için mevcut içme suyu şebeke hattının yenileme, içme suyu şebeke hattı olmayan mahallenin diğer bölgelerine yeni içme suyu şebeke ve terfi hattı döşeme çalışmalarını tamamlayarak mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturduk. Mersin genelinde vatandaşlarımızın uzun yıllar kullanabilecekleri altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz kentimizin ilçe merkezlerinden, kırsal alanlara kadar tüm ilde içme suyu ihtiyaçları karşılanarak, modern iletim hatlarıyla vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli suyu ulaştırarak vatandaşlarımızın hak ettiği bütün hizmetlere kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
(KRY-Y)

04.08.2017 14:43:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarsus'ta çocuklar sünnet ettiriliyor
YEREL

TARSUS'TA ÇOCUKLAR SÜNNET ETTİRİLİYOR
Litvanyalı öğrenciler Mersin'de mutlu ayrılıyor
YEREL

LİTVANYALI ÖĞRENCİLER MERSİN'DE MUTLU AYRILIYOR
Mersin'de eğlence mekanları denetlendi
YEREL

MERSİN'DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
Erdemli Belediyesi Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ KIZKALESİ'NDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Uygulamalı eğitimle öğrenciler kendilerini geliştiriyor
YEREL

UYGULAMALI EĞİTİMLE ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Toroslar'da oyunculuk sınıfı açılıyor
YEREL

TOROSLAR'DA OYUNCULUK SINIFI AÇILIYOR
Anamur'da deniz suyu temiz çıktı
YEREL

ANAMUR'DA DENİZ SUYU TEMİZ ÇIKTI
Mut'ta incir altın yılını yaşıyor
YEREL

MUT'TA İNCİR ALTIN YILINI YAŞIYOR
Vali Su, muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ SU, MUHTARLARLA BULUŞTU
Vali Su, Kocamaz'ı ziyaret etti
YEREL

VALİ SU, KOCAMAZ'I ZİYARET ETTİ
Güneykent Mezarlığı genişletiliyor
YEREL

GÜNEYKENT MEZARLIĞI GENİŞLETİLİYOR
Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, MAHALLELERDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Elvan: &quot;2018'de yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz&quot;
YEREL

ELVAN: "2018'DE YILLIK ENFLASYONUN DAHA DA AŞAĞILARA İNECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"
Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi
YEREL

MERSİN'DE AFRİKALI ORMANCILARA ORMANCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Minik sporculara çocuk hakları eğitimi
YEREL

MİNİK SPORCULARA ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ PARKLARI REVİZE EDİYOR