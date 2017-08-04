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Çukurkeşlik Mahallesi'nin içme suyu şebekesi yenilendi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nin içmesuyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çukurkeşlik Mahallesi'nde trafolu terfi merkezi, terfi hattı ve içmesuyu şebeke hattının tamamı ile birlikte muhtelif çaplarda yaklaşık 15 bin metre terfi ve şebeke hattı döşemesi ve 150 metreküplük yeni içme suyu deposunun yapımı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Mahalleye kazandırılan yeni içme suyu şebeke hattı ve su deposu sayesinde, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun temin edildiğini vurgulayan Kocamaz, "Çukurkeşlik Mahallesinin, ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke hattı nedeniyle yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturmak için mevcut içme suyu şebeke hattının yenileme, içme suyu şebeke hattı olmayan mahallenin diğer bölgelerine yeni içme suyu şebeke ve terfi hattı döşeme çalışmalarını tamamlayarak mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturduk. Mersin genelinde vatandaşlarımızın uzun yıllar kullanabilecekleri altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz kentimizin ilçe merkezlerinden, kırsal alanlara kadar tüm ilde içme suyu ihtiyaçları karşılanarak, modern iletim hatlarıyla vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli suyu ulaştırarak vatandaşlarımızın hak ettiği bütün hizmetlere kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

(KRY-Y)



04.08.2017 14:43:54 TSI

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