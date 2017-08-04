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Sekmen, "Eğitimden ekonomiye, kültür sanattan spora kadar bir çok alanda gençliğimizin daha çok rol alması gerektiği düşüncesindeyim"

- Erzurum TÜGVA'dan Başkan Sekmen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Erzurum İl Yönetimi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. TÜGVA Erzurum İl Başkanı Seyfullah Gülakar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Başkan Sekmen ile bir araya gelerek TÜGVA Erzurum'un çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yapılan ziyarette TÜGVA Erzurum'un çalışmalarından ve vakfın kuruluş amaçlarından bahseden Başkan Gülkakar, kendilerini kabul eden Başkan Sekmen'e teşekkürlerini iletti. İl yönetiminde, Eğitim Koordinatörü Basri Kaçuş, Evler ve yurtlar Koordinatörü Sinan Demir, Lise Koordinatörü Serhat Özbay, Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü Emre Koç, Teşkilat Koordinatörü Bilal Ağırman, İdari İşler Koordinatörü Ömer Faruk Ülker, Çalışan Gençlik Koordinatörü Alparslan Çakır, Spor Koordinatörü Fatih Tekin, Basın ve Medya Koordinatörü Elif Yılmaz ve Kadın ve Aile Koordinatörü Esra Akçay gibi önemli koordinatörlükler ve başarılı isimler bulunduğunu ifade eden Gülakar, "TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalışmaktadır. Öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençlerin, yeni nesil projeler hazırlarken kendilerini geliştirdikleri bir vakıf kültürüne sahiptir. Adalet, ahlak, birlik, iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş gönüllü gençleri ile daha iyi bir dünya hayaliyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmektir. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlayan bir vizyona sahip ve medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmayı hedefleyen bir misyona sahiptir." diye konuştu.

GENÇLİĞE İNANCIM VE GÜVENİM TAMDIR

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, Başkan Sekmen, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜGVA Erzurum'a başarılı çalışmalar dileyen Sekmen, gençlere büyük bir güven duyduğunu ifade etti. Bu anlamda TÜGVA Erzurum yönetiminin başarılı işlere imza atacağına inandığını söyleyen Sekmen, Türkiye'nin ve Erzurum'un büyük bir gençlik potansiyeline sahip olduğunu, bu potansiyelin mutlaka kullanılması gerektiğini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını dile getiren Sekmen, "Eğitimden ekonomiye, kültür sanattan spora kadar bir çok alanda gençliğimizin daha çok rol alması gerektiği düşüncesindeyim. Bu doğrultuda özellikle 15 Temmuz Destanı'ndan sonra gençlerimize büyük bir özgüven geldiğini gözlemekteyim. Zaten Türkiye ve Erzurum gençliği 15 Temmuz Destanı'nda neler başarabileceğini ortaya koydu. Bundan sonra ekonomi, eğitim, spor, kültür ve sanatta gençlerimizin daha çok yer alması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Zaten son olarak yapılan referandumdan sonra milletvekili olma yaşını 18'e indirerek gençlere ne kadar inandığımızı ve güvendiğimizi gösterdik. İnşallah TÜGVA gibi değerli kuruluşlarla bu önemli yolda daha başarılı işlere imza atacağız. Yapılan ziyaretten çok mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum." dedi.

(ERZ-AT-Y)



04.08.2017 14:45:46 TSI

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