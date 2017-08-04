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Engelli vatandaşlardan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:45
Engelli vatandaşlardan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Engelli vatandaşlardan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Engelliler Derneği (FED) Başkanı ve üyeleri, yoksul ve muhtaç aileleri tespit edip rehberlik hizmetlerinde yardımcı olabilmek amacıyla bir çalışma başlattı.
Ferizli Engelliler Derneğince; gelir seviyesi düşük insanların daha rahat yaşaması, bağımlılığı olanlar ile alkol yada sigara kullananlara da caydırıcı olmak, eğitim, kültür ve ilçedeki sosyo-ekonomik yapının tespit edilmesi, ihtiyaçlı olanların iş-kur, kurslar, yardım ve projelere yönlendirilmesi ile ilgili rehberlik hizmet çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Erdinç Tekinsav, "Mali durumu iyi olan yada mağdur muhtaç olan engellilerimizin tamamı ile engelsiz olup gelir seviyesi düşük insanlarımızın da derneğimize kayıt olmaları önemlidir. Kaydı yapılacak (ailevi ve kişisel bilgiler puanlı soru formu ile) insanlarımız ile birebir yapılan ve yapılacak görüşmeler ve istişarelerle, tespit edilen sorunlar Mülki idare amirlerimiz, kamu kurum-kuruluş yetkilikleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda, STK temsilcilerimize ve vatandaşlarımıza da tekrar belirtilerek ilgili raporlama yapıldıktan sonra, Milletvekillerimiz ile görüşmeler yapılıp, tespit edilen sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını talep edip sorunlarımıza çözüm talep edilecektir. İlçemizin sizlerin destekleri ile örnek pilot bir ilçe olmasını sağlayabilmek amacıyla yapılmakta olan ve yapılacak olan çalışmalara destek vermenizi talep eder, saygılar sunarız" dedi.
(MH-GY-Y)

04.08.2017 14:47:29 TSI
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