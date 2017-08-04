Vali Özdemir Çakacak Günyüzü'nü ziyaret etti.
(Fotoğraflı)
İlker Sarıkaya
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Günyüzü İlçesini ziyaret etti.
Ziyaret programına ilçe kaymakamlığıyla başlayan Vali Çakacak, Kaymakam Aydın Göçer' den ilçe hakkında brifing aldı. Kaymakamlığın ardından Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt' ı makamında ziyaret etti. Başkan Arayıt Vali Çakacak'a yöresel zili dokuma kilim ve üzerinde ismininde yazılı olduğu havlu hediye etti. Ziyaretin ardından Vali Çakacak Sivrihisar'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.
(AS-Y)
04.08.2017 14:47:35 TSI
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