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Vali Özdemir Çakacak Günyüzü'nü ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



İlker Sarıkaya

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Günyüzü İlçesini ziyaret etti.

Ziyaret programına ilçe kaymakamlığıyla başlayan Vali Çakacak, Kaymakam Aydın Göçer' den ilçe hakkında brifing aldı. Kaymakamlığın ardından Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt' ı makamında ziyaret etti. Başkan Arayıt Vali Çakacak'a yöresel zili dokuma kilim ve üzerinde ismininde yazılı olduğu havlu hediye etti. Ziyaretin ardından Vali Çakacak Sivrihisar'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

(AS-Y)



04.08.2017 14:47:35 TSI

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