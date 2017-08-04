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DÜSOF'dan Başkan Keleş'e teşekkür ziyareti

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:47
DÜSOF'dan Başkan Keleş'e teşekkür ziyareti
DÜSOF'dan Başkan Keleş'e teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Safari ve Off-Road Kulübü (DÜSOF) yönetimi Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Belediyesi desteği ile Çilimli'de düzenlenen Off-Road yarışları sonrası Düzce Safari ve Off-Road Kulübü (DÜSOF) yönetimini makamında ağırladı. Başkan Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Başkan Keleş Çilimli'de yapılan yarışlarda kaydedilen görüntüleri izlerken yaptığı açıklamada "Düzce Belediyesi olarak sosyal ve sportif etkinliklere her zaman destek vermeye özen gösteriyoruz. Düzcemiz'in özellikle doğa sporlarına elverişli coğrafi yapısı ile bu tip etkinliklerin daha sık gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine üç gün sürecek bir Off-Road etkinliğinde yine bir araya geleceğiz. Bu vesile ile Başkan Albayrak ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, yarışlarda verilen desteğe teşekkür etmek üzere Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e plaket takdim etti.
(TT-AY)

04.08.2017 14:48:36 TSI
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