YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DÜSOF'dan Başkan Keleş'e teşekkür ziyareti

DÜSOF'dan Başkan Keleş'e teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Safari ve Off-Road Kulübü (DÜSOF) yönetimi Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Belediyesi desteği ile Çilimli'de düzenlenen Off-Road yarışları sonrası Düzce Safari ve Off-Road Kulübü (DÜSOF) yönetimini makamında ağırladı. Başkan Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Başkan Keleş Çilimli'de yapılan yarışlarda kaydedilen görüntüleri izlerken yaptığı açıklamada "Düzce Belediyesi olarak sosyal ve sportif etkinliklere her zaman destek vermeye özen gösteriyoruz. Düzcemiz'in özellikle doğa sporlarına elverişli coğrafi yapısı ile bu tip etkinliklerin daha sık gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine üç gün sürecek bir Off-Road etkinliğinde yine bir araya geleceğiz. Bu vesile ile Başkan Albayrak ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, yarışlarda verilen desteğe teşekkür etmek üzere Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e plaket takdim etti.

(TT-AY)



04.08.2017 14:48:36 TSI

NNNN

