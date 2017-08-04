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Motorsikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:47
Motorsikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Motorsikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde motorsikletin çarpığı 83 yaşındaki yaşlı adam yaralandı. Yaralanan yaşlı adam ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Ayvacık ilçesinin Çataltaş Mescid-i Aksa Cami'nde Cuma Namazı'nı kıldıktan sonra evine gitmek için karşı yola geçmeye çalışan 83 yaşındaki Recep Avcı'ya motorsiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adamı görenler ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulanstaki görevliler yaşlı adama hemen müdahale etti. Avcı, ilk müdahalenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adama çarpan motorsiklet sürücüsü ise çarpmanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaşanan kaza sonrasında soruşturma başlattı.
(GD)

04.08.2017 14:48:43 TSI
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