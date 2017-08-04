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Kepez'e Sosyal Bilimler Lisesi

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:47
Kepez'e Sosyal Bilimler Lisesi
Kepez'e Sosyal Bilimler Lisesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin Ahatlı Mahallesinde tahsis ettiği arsaya yapılacak olan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin temeli atıldı.
Kepez ilçesi, belediye ve hayırsever işbirliği ile Fen Bilimleri Lisesi'nden sonra ilk Sosyal Bilimler Lisesi'ne de kavuşuyor. Geçtiğimiz 22 Haziran'da Antalya Valiliği'nde yapım protokolü imzalanan okulun inşası başladı. Kepez Belediyesinin, Ahatlı Mahallesi'nde meclis kararıyla tahsis ettiği 4 bin 29 metrekarelik arsaya inşa edilecek olan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi için temel atma töreni düzenlendi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde yapılan törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin, Hayırsever İşadamı Mustafa Yılmaz ve ailesi katıldı.

Anne ve babasının ismini okulda yaşatıyor
Törenin açılış konuşmasını yapan hayırsever iş adamı Mustafa Yılmaz, "Annemi kaybedeli bugün tam 56 gün oldu. Hem annemin ismini yaşatmak hem de bugün hayatta olan babamın ismine ömür katmak için her ikisinin ismini liseye vermeyi uygun gördüm. Lisenin yapımını, Hakan Başkan ile istişare ettim. Kendisi Antalya'da özellikle Kepez'de sosyal bilimler lisesine ihtiyaç olduğunu söyleyince hiç tereddüt etmeden tamamdır, başkanım liseyi yapmaya hazırım, dedim. Kendisi bürokratik işlemleri jet hızıyla yaparak bugüne geldik. Kendisine teşekkür ederim. Ben de jet hızıyla bu okulu bitirip devletimize teslim edeceğim."

"Kepez'in Sosyal Bilimler Lisesi eksiğini tamamladık"
Daha sonra Başkan Hakan Tütüncü de lisenin, belediye-hayırsever işbirliği ile yapıldığının altını çizerek, "Hayırsever işadamımız Mustafa Yılmaz, bir okul yapmayı ve bunun Kepez'de olmasını arzu ettiğinde elimizdeki arsaların en güzellerinden bir tanesini bu iş için o hayra tahsis ettik. Temelini attığımız Sosyal Bilimler Lisesi, Milli Eğitim müfredatı içerisinde sayısal branşında Fen Liseleri neyse sözel branşta da Sosyal Bilimler Lisesi odur. Sosyal Bilimler Lisesi, nitelikli nesiller kazandırmak için ülkemizde oluşturulmuş, özel bir müfredatı takip eden, geleceğin aydınlık gençlerini yetiştirecek olan, ülkenin geleceğinde ciddi anlamda yeni ufuklara taşımaya dönük çok önemeli bir eğitim bir kurumudur. İlçemize iki tane fen lisesi yapılıyor. Ama sosyal bilimler lisemiz yoktu. Bu eksiği tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum."
Daha sonra yapılan duanın ardından protokol üyeleri butonlara basarak 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin temeline ilk harcı döktüler. 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde spor salonu, konferans salonu ve laboratuarlar da olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ahatlı Mahallesi'ne inşa edilen 32 derslikli Ahatlı Anadolu Lisesi de bu eğitim ve öğretim döneminde hizmete açılacak.
(SÇ-SÇ-Y)

04.08.2017 14:49:18 TSI
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